شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عقد الأهلي مع موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي، اليوم الخميس، إنهاء عقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادر داخل الأهلي، أن عقد موسيماني سيكون لمدة موسمين قابلين للتفاوض مع نهاية دوري الأبطال، ويتقاضى 120 ألف دولار شهريًا بجانب جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء، مع وضع العديد من الشروط الجزائية التي تحفظ حقوق الطرفين تجنبًا لتكرار أزمة فايلر مع الفريق وتوقيت رحيله.

وأضاف المصدر، أن الجهاز يضم سامي قمصان مدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، واللذان تم الأبقاء عليهما مع استمرار سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة.