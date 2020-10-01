شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقود مران الأهلي الأول في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، ويصل موسيماني، مساء اليوم الخميس إلى القاهرة، ويعقد مؤتمر صحفي الجمعة قبل أن يقود مرانه الأول فى الخامسة مساء الجمعة استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

ويأتى تعيين موسمياني خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت علاقته بالأهلي عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

وحسم مسئولو الأهلي الجدل بالنسبة للمدير الفني الجديد الذى سيتولي مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز

و لم يسبق لمدرب إفريقى تولى تدريب الأهلى، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب إفريقيا يتولى تدريب الأهلى.