شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي ينهي تعاقده مع فايلر.. وموسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي، بالتنسيق مع المشرف العام علي الكرة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تضمنت المذكرة ما يلي:

1. إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد / رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2. التعاقد مع السيد / بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.