شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين مرشحين للانضمام للأهلي مع «موسيماني»: «مهاجم الأحلام» و«الجوكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا ساوث أفريكان» الجنوب أفريقية عن أسماء 7 لاعبين من الدوري الجنوب أفريقي مرشحين للرحيل عن الفريق مع مدربهم السابق بيتسو موسيماني إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يمنح الأهلي الفرصة للمدرب للتعاقد مع عدد من اللاعبين من اختياره، كما فعل من قبل مع السويسري رينيه فايلر، لافتة إلى أنه رغم أن صن داونز هو أحد أغنى أندية القارة، إلا أن القوة الاقتصادية للأهلي تمنحه الفرصة لإتمام تعاقدات لا يمكن مضاهاتها في القارة السمراء.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أن يعود المدير الفني السابق لصن داونز لترك أبواب بعض لاعبيه السابقين كما لا يستبعد لجوءه للتعاقد أيضًا مع أي من نجوم الغريم كايزر تشيفز.

وطرحت الصحيفة 4 أسماء تحديدًا بالإضافة إلى 3 آخرين قد يكونوا على رادار المدرب الجنوب أفريقي أولهم ثابيلو مورينا، جناح صن داونز والذي يستطيع أيضًا اللعب في أكثر من مركز، كذلك، لاعب الوسط المهاجم الأوروجوياني جاستون سيرينو، والذي كان بالفعل على رادار الأهلي سابقًا، وقد يصبح الآن أقرب كثيرًا من الانضمام إلى مدربه السابق في النادي القاهري.

أما المرشح الثالث فهو خاما بيليات، نجم منتخب زيمبابوي ونادي كايزر تشيفز الحالي، والذي تألق سابقًا في صن داونز تحت قيادة «موسيماني»، فيما يملك اللاعب الخبرة القارية التي يبحث عنها الأهلي وكذلك المدرب الجنوب أفريقي، حسب التقرير.

الاسم الرابع المرشح للرحيل إلى الأهلي من الدوري الجنوب أفريقي هو المهاجم الصربي سمير نوركوفيتش، لاعب كايزر تشيفز، إذ أوضح التقرير أن «نوركوفيتش» هو مهاجم الأحلام بالنسبة لـ«موسيماني»، إذ عذبه على مدار موسم 2019-2020، لذا قد يدفع بقوة للحصول على خدماته مستغلًا إمكانية تقديم الأهلي لعرض كبير من أجله لا يمكن لفريقه رفضه.

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ولفت التقرير إلى ثلاثة أسماء أخرى قد تغري المدرب أيضًا بالحصول على خدماتها هم المدافع الدولي الجنوب أفريقي موتجيكا ماديشا، لاعب صن داونز، وزميله لاعب الوسط أنديل جالي، بالإضافة إلى مهاجم كيب تاون كيرميت إيراسموس.