عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعلامي تونسي يفجر مفاجأة: موسيماني لا يصلح لتدريب الأهلي

الخميس 1 أكتوبر 2020

الخليج 365

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي التونسي امير بوكة، أن اختيار الأهلي للمدرب.



الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق صن داونز قرار محفوف بالمخاطر.

Advertisements

وقال بوكة في تصريحات صحفية: "موسيماني مدرب مميز للغاية ولكنه يحمل مدرسة الصبر والبناء من البداية ويستطيع النجاح في الفريق التي تحمل مشروع بعيد المدى".

وتابع: " لا أتوقع نجاحه مع النادي الأهلي التي لا تتحمل جماهيره النتائج البطيئة وضياع البطولات في بداية مشواره، فعملاق مصر وإفريقيا ونادي القرن لن ينتظر جولات المدرب الواعد في إمريكا الجنوبية لإكتشاف النجوم ومن ثم الصبر عليها لسنوات".

وأضاف الكاتب التونسي: " بيتسو لا يمتلك السيرة الذاتية القوية فبطولاته لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على الرغم من الاستقرار الفني والمادي الذي لقاه في صن داونز".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قرر عدم التجديد للسويسري رينيه فايلر الذي غادر القاهرة في الساعات الماضية وأشارت العديد من التقارير الصحفية الى أن المارد الأحمر أقترب وبشدة من التعاقد مع بيتسو موسيماني لمدة موسمين.