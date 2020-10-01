شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يساوى بين الأساسى والبديل فى المكافآت لتحفيز اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى الجهاز الادارى بفريقه بمساواة اللاعب الاساسى بالبديل فى كشف المكافأت بالمباريات المتبقية التى قرر رئيس النادى مضاعفة مكافأة الفوز بيها لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدوري ، وعُقد اجتماع بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والبرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول قبل مران أمس. ويستعد الفريق لمواجهة سموحة غداً الجمعة على ملعب الإسماعيلية فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 لبطولة الدورى الممتاز.
وأكد عثمان للمدرب البرازيلى على ثقته التامة فى قدراته على إعادة هيبة الفريق فى الملعب وعودة الكرة الجميلة للفريق ، فضلا عن تحسن النتائج رغم ضغط المباريات. يذكر أن ريكاردو قد عاد مؤخرا لتدريب الفريق فى ولاية ثالثة سعيا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.
وطلبت لجنة التعاقدات الجديدة بالنادى الاسماعيلى من المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى بتخصيص ميزانية ضخمة للتعاقد مع صفقات مميزة للدراويش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل حاجة الفريق الأصفر لدعم عاجل في عدد كبير من المراكز بالإضافة لإرتفاع أسعار اللاعبين المميزين في الدوري المصرى .
وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها ويكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.
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