شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن تعيين موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفا لفايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الاهلي في اجتماعه اليوم الخميس الموافق ١/١٠/٢٠٢٠ برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام علي الكرة والتي تضمنت ما يلي :-

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1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع/ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع السيد / بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ٢/١٠ /٢٠٢٠ ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.