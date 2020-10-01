شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على استمرار سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة فى جهاز موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر مسئولو النادي الاهلي على بقاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيستو موسيماني حيث تقرر بقاء عبد الحفيظ في منصبه بناءً على رؤية محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة ، ويعقد مجلس الأهلى اجتماعا حالياً لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر لرينيه فايلر، ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

وحسم مسئولو الأهلى الجدل بالنسبة للمدير الفنى الجديد الذى سيتولى مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلى التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة ، وأغلق الأهلى صفحة فايلر تماماً بعدما رفض كافة شروط المدير الفنى السويسرى للبقاء شهراً حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا، وأعلن النادى أنه سيفسخ عقد فايلر فى الفترة المُحددة للفسح دون شروط جزائية من أول أكتوبر حتى العاشر من الشهر ذاته، على أن يتم التفاوض مع مدرب أجنبى آخر، وتم اختيار مدرب صن داونز والاتفاق معه على جميع التفاصيل.

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ونجح مسئولو الأهلى فى التعاقد مع موسيمانى دون دفع أى أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيمانى بفسخ عقده معه لكى يمكن له تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلى بعلاقة طيبة مع نظرائهم فى صن داونز وهو الأمر الذى سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجويانى سيرينو للفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

واستقر الأهلى على تعيين رولانى موكينا مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسى ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالى بالفريق، والذى لن يرحل مع رينيه فايلر .

وسيسجل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى قاد صن داونز لحصد دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك اسمه فى سجلات تاريخ النادى الأهلى، حيث سيصبح موسيمانى صاحب أول جنسية إفريقية تتولى تدريب الأهلى فى تاريخه، فعلى مر التاريخ لم يسبق لمدرب إفريقى تولى تدريب الأهلى، فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب إفريقيا يتولى تدريب الأهلى، ويكتب اسمه بأحرف بارزة فى سجل تاريخ القلعة الحمراء.