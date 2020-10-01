شكرا لقرائتكم أحمد حسن : موسيمانى الأنسب لقيادة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على قيام إدارة الأهلي بتعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في منصب المدير الفني للفريق بدلا من رينيه فايلر، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الظروف التي جاء فيها موسيماني تؤكد أنه الأنسب، على المدى البعيد لا نستطيع الحكم عليه".

وأضاف: "موسيماني يعرف الأهلي جيدا ويعلم الكثير عن الكرة الإفريقية، التعاقد معه حاليًا أمر مناسب، لكن الحكم بأنه يليق بالنادي يتطلب المزيد من الوقت".

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وتابع: "لو تعاقد الأهلي مع مدرب أوروبي كانت الأمور ستكون صعبة عليه، موسيماني الأنسب حاليًا في ظل ارتباط الأهلي بمباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا، ويعلم الكثير عن الكرة المصرية والإفريقية".

وختم:" التعاقد مع موسيماني سلاح ذو حدين، ورهان كبير من جانب الأهلي، ونجاحه وارد مع النادي، البعض يرى أن مكانة القلعة الحمراء تحتاج إلى مدرب أوروبي، لكن ارى أن موسيماني لديه طموح وحقق طفرة كبيرة مع صن داونز، علينا الانتظار حاليًا لحين رؤيته في المباريات".

يقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى بطولة الدورى والخامسة على التوالى، ويأتى تعيين موسمياني خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت علاقته بالأهلي عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.