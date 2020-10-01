شكرا لقرائتكم النصر يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل النصر السعودي تألقه في المسابقة، بعدما أطاح بمواطنه أهلي جدة بفوزه 2-صفر من الدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها استاد جاسم بن حمد، ليتأهل لأول مرة إلى الدور نصف النهائي، لدوري أبطال آسيا بنظامه الجديد.

وكاد لاعب النصر خالد الغنّام أن يجعل فريقه متقدماً بهدف بعد مرور 45 ثانية من بداية المباراة، حينما اخترق دفاع الأهلي وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

ووضحت قوة النصر بعدما فرض سيطرته على المباراة واحتاج 14 دقيقة حتى تمكن لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز من افتتاح التسجيل بعد استثماره لتمريرة زميله خالد الغنّام لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس محمد العويس.

ولم يحاول الأهلي الرد سريعاً على هدف النصر والذي استمر بأفضليته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه عبدالفتّاح عسيري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها غالطت شباك الحارس محمد العويس.

وعلى غير العادة أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله سلطان الغنّام ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

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وواصل سوء الطالع ملاحقته لهدّاف النصر عبدالرزاق حمدالله بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وسنحت لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله خالد الغنّام ليراوغ المدافع معتز هوساوي ويواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 55 تمكن لاعب النصر عبدالفتّاح عسيري من تسجيل الهدف الثاني في أول مباراة ضد فريقه السابق بعد تلقيه تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليراوغ المدافع معتز هوساوي ويضع الكرة بالشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البديل أيمن يحيى الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها لتعود للاعب عبدالفتاح عسيري الذي سددها خارج الشباك.

وفي الدقائق العشر الأخيرة انخفض أداء النصر وفرض الأهلي سيطرته بحثاً عن هدف تقليص الفارق وسنحت له فرصة وحيدة محققة لمهاجمه عمر السومة الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وسيلتقي النصر في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة باختاكور الأوزبكي ونظيره بيرسبوليس الإيراني التي ستقام في وقتٍ لاحق من مساء اليوم.