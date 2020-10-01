شكرا لقرائتكم كومان: مكان ديمبلي في برشلونة لم يعد "محجوزاً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رونالد كومان، مدرب برشلونة، إن مكان عثمان ديمبلي في التشكيلة الأساسية للفريق لم يعد محجوزا بشكل دائم، بسبب تألق الواعد أنسو فاتي، لكنه أشار إلى أن الكرة باتت في ملعب الجناح الفرنسي لتأكيد رغبته في البقاء أو الرحيل عن ملعب "كامب نو".

وربطت تكهنات الدولي الفرنسي ديمبلي باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد ضمن أندية أخرى حيث تنتهي فترة الانتقالات الحالية في الخامس أكتوبر المقبل.

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وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو مليون في 2017 لكنه شارك حتى الآن أساسيا في 35 مباراة فقط في الدوري الإسباني بسبب الاصابات وخضع لجراحتين لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال كومان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة سلتا فيغو في الدوري يوم الخميس: الكرة في ملعب النادي واللاعب. طالما يرتبط معنا بعقد فإنني سأضعه دائما ضمن خططي، لم يشارك أساسيا في المباراة الأولى نظرا لوجود لاعبين آخرين ويتعين عليه أن ينتظر دوره للعب. لكنه شارك في الشوط الثاني. تطور بدنيا مؤخرا وتدرب بقوة ليظهر لي قدراته للاعتماد عليه.

وسحق برشلونة منافسه فياريال 4-0 في مستهل مشواره بالدوري هذا الموسم يوم الأحد وسجل الواعد فاتي هدفين بعد انضمامه للنجم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان في الهجوم.