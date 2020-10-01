شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يساوى بين جميع اللاعبين فى المكافآت لتحفيزهم على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، الجهاز الإدارى بفريقه بمساواة اللاعب الأساسى بالبديل فى كشف المكافآت بالمباريات المتبقية التى قرر رئيس النادى مضاعفة مكافأة الفوز بها لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

وعُقد اجتماع بين المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والبرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول قبل مران أمس، قبل مواجهة سموحة غداً الجمعة على ملعب الإسماعيلية فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وأكد عثمان للمدرب البرازيلى ثقته التامة فى قدراته على إعادة هيبة الفريق فى الملعب وعودة الكرة الجميلة للفريق، فضلا عن تحسن النتائج رغم ضغط المباريات.

Advertisements

يذكر أن ريكاردو قد عاد مؤخرا لتدريب الفريق فى ولاية ثالثة سعيا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.

وطلبت لجنة التعاقدات الجديدة بالنادى الاسماعيلى من المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى بتخصيص ميزانية ضخمة للتعاقد مع صفقات مميزة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل حاجة الفريق الأصفر لدعم عاجل فى عدد كبير من المراكز بالإضافة لإرتفاع أسعار اللاعبين المميزين فى الدورى المصرى .

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، من المقرر أن تباشر اللجنة عملها ويكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.