شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز تقريراً عن المعارين للمدرب الجديد موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مسئولو النادى الأهلى تقريراً خاصاً عن اللاعبين المعارين لتقديمه للجنوب أفريقى بيتسمو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للفريق، من أجل البت فيه وإبداء وجهة نظره التى قد تكون سبباً فى إعادة الحسابات بشأن هذا الملف الذى ناقشته لجنة التخطيط للكرة طوال الفترة الماضية وتحدثت فيه مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، لكن اللجنة ترى أنه من الضرورى عرض هذا الملف على المدير الفنى الجديد الذى قد يكون له رأى آخر بخصوص بعض اللاعبين، لاسيما أن إدارة النادى سبق واستقرت على إعادة الثنائى محمد شريف من إنبى وأكرم توفيق من الجونة فيما مازال موقف باقى المُعارين ينتظر الحسم، وقد يتسبب موسيمانى فى إعادة لاعبين آخرين من المُعارين.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع الاتفاق السعودى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو الذى فسخ عقده مؤخراً مع الصفاقسى التونسى ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى بطولة الدورى والخامسة على التوالى، ويأتى تعيين موسميانى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت علاقته بالأهلى عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

ويعقد مجلس الأهلى اجتماعا حالياً لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر لرينيه فايلر، ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

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وحسم مسئولو الأهلى الجدل بالنسبة للمدير الفنى الجديد الذى سيتولى مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلى التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.

وأغلق الأهلى صفحة فايلر تماماً بعدما رفض كافة شروط المدير الفنى السويسرى للبقاء شهراً حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا، وأعلن النادى أنه سيفسخ عقد فايلر فى الفترة المُحددة للفسح دون شروط جزائية من أول أكتوبر حتى العاشر من الشهر ذاته، على أن يتم التفاوض مع مدرب أجنبى آخر، وتم اختيار مدرب صن داونز والاتفاق معه على جميع التفاصيل.

ونجح مسئولو الأهلى فى التعاقد مع موسيمانى دون دفع أى أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيمانى بفسخ عقده معه لكى يمكن له تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلى بعلاقة طيبة مع نظرائهم فى صن داونز وهو الأمر الذى سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجويانى سيرينو للفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

واستقر الأهلى على تعيين رولانى موكينا مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسى ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالى بالفريق، والذى لن يرحل مع رينيه فايلر .

وسيسجل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى قاد صن داونز لحصد دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك اسمه فى سجلات تاريخ النادى الأهلى، حيث سيصبح موسيمانى صاحب أول جنسية إفريقية تتولى تدريب الأهلى فى تاريخه، فعلى مر التاريخ لم يسبق لمدرب إفريقى تولى تدريب الأهلى، فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب إفريقيا يتولى تدريب الأهلى، ويكتب اسمه بأحرف بارزة فى سجل تاريخ القلعة الحمراء.