شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تدعم 15 مركز شباب بمبلغ 97 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالى قدره 97 ألف جنيه لعدد (15) مركز شباب بقري ومدن الغربية والمنافية والبحيرة .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتى فى إطار دعم الوزارة المتوصل لمراكز الشباب وكافة الهيئات الشبابية لتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات ، بالإضافة إلي الصرف علي الإحتياجات الضرورية والوفاء بالتزماتها المختلفة والمستحقات المالية الدورية الخاصة بالمراكز .

وتم صرف مبلغ 30000 ألف جنيه لمراكز شباب الغربية بواقع خمسة الأف جنيه لكل من مركز شباب محلة خلف وكفر الثعبانية وعزبة حميدة ومنشأة نظيف ومحلة ذياد ومركز شباب مجول .

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وفي المنوفية تم دعم مراكز شباب زاوية الناعورة وكفر حجازي وسماليج وكفر السكرية وكفر الشبع ودناصور وطنوب ومركز شباب السادات بمبلغ 40000 ألف جنيه بواقع خمسة الأف جنيه لكل مركز ، فيما تم دعم مركز شباب الدلنجات بالبحيرة بمبلغ مالي قدره 26175 ألف جنيه .

وفى سياق مختلف تنظم وزارة الشباب والرياضة غداً الجمعة ماراثون للدراجات الهوائية والنارية إحتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينطلق الماراثون في تمام الساعة 8:00 صباحاً، من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وينتهي أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، وتوجه وزارة الشباب والرياضة دعوة عامة لكل ممارسي رياضة الدراجات الهوائية والنارية للمشاركة في الماراثون بدراجاتهم على أن يكون التواجد أمام المتحف المصري القديم في تمام الساعه 700 صباحاً.