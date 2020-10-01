شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة المصرى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مباراة مهمة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، وهى المباراة التى تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

مباراة اليوم بين الزمالك والمصرى هى المواجهة رقم 17 التى يتولى عمر إدارتها للفريق الأبيض، تغلب الزمالك على المنافسين فى 14 مباراة، و تعادل فى 3، ولم يخسر أى مباراة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مباريات، واحرز لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، بينما يدخل المصرى المباراة محتلا المركز الـ 13 فى جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ على المركز الثانى فى جدول الدورى فى ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعانى المصرى من تذبذب النتائج مما يجعله قريب من دائرة الخطر فى جدول الدورى.