شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بعيد ميلاد تريزيجيه بصورة من دولاب الذكريات.. ويعلق: شقاوة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود كهربا نجم النادي الأهلى بعيد ميلاد صديقه نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى محمود حسن تريزيجيه الـ 26، حيث نشر صورة قديمة تجمعهما من معسكر منتخب مصر، معلقا عليها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"شقاوة قديمة.. كل سنة وانت طيب يا اخويا وان شاء الله نجم الدوري الإنجليزي قريب".



محمود كهربا وتريزجيه

كما نشر كهربا صورة جديدة له خلال أجازته عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد فوز الأهلي أمس على نادي الترسانة ، فى بطولة كأس مصر، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأربعاء، وانتهت بفوز القلعة الحمراء، بهدفين مقابل هدف.



كهربا

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ويحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عامًا.

ويستضيف فريق أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره فريق ستوك سيتى فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب "فيلا بارك"، فى مباراة دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية، بعد أيام من تخطى عقبة بريستول سيتى فى الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة بالفوز عليه 3-1 وكرر الفوز مرة أخرى فى الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى على فولهام الصاعد حديثا للبريميرليج.

ويدخل الفيلانز المباراة منتشيا من انتصارين متتاليين كما نجح من خلال مباراتين فى الدورى الإنجليزى فى جمع 6 نقاط بالعلامة الكاملة، ليحقق الفوز فى جميع مبارياته بالموسم الجديد فى انطلاقة رائعة لفريق المدرب دين سميث.