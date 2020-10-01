شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يؤكد ضرورة مقاطعة تويتر ورفض جميع محاولات العنف والتحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ياسر ريان، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، دعّمه لحملة مُقاطعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب دعمه الغريب والمُريب لحملات العنف والتخريب والإرهاب ضد مصر، موضحاً أنه ليس منطقياً أن يدعم "تويتر" هذه الحملات المُغرضة، وأكد ريان أنه يرفض أى محاولات للمساس بأمن وأمان الدولة المصرية، مشدداً على أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهوده الجبارة فى الدولة لتحسين سُبل الحياة للمواطن المصرى.

وقال ريان إنه يرفض محاولات "توتير" الهدّامة ولابد أن يتكاتف الجميع ضد هذه المحاولات من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، خاصة أننا اكتوينا كثيراً بنار الإرهاب والعنف ولابد أن نمنع هذه الفوضى التى يدعو لها تويتر وخلفه أعداء الوطن.

وشدد ريان على أن مصر تعيش فترة ازدهار واستقرار تدفع المحرضين لمحاولات زعزعة الاستقرار المصرية فى الوقت الراهن لكنهم لن ينجحوا لأن الشعب المصرى يقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع فى ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.