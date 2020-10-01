شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يدرس إقامة معسكر مفتوح للمنتخب أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة معسكر مفتوح للاعبى منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا فى حال تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم تجميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفنى قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من سيناريو استعدادا للفترة المقبلة قبل مباراتىّ توجو، وسيتم حسم السيناريو النهائى عقب وضوح الرؤية بشأن موقف الأهلى والزمالك من المباراة النهائية لدورى الأبطال.

على صعيد متصل، كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفنى للفراعنة طلب مواجهة توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا باستاد القاهرة الدولى. وقال بركات فى تصريحات صحفية، إن الجهاز الفنى ينتظر موافقة الأمن، وأن المنتخب سيسافر بعدها إلى توجو لخوض لقاء العودة بطائرة خاصة. ويلتقى المنتخب مع توجو فى فترة التوقف الدولى من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.