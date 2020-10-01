حسام البدرى يدرس إقامة معسكر مفتوح للمنتخب أول نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة معسكر مفتوح للاعبى منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدا فى حال تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم تجميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفنى قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022.
ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من سيناريو استعدادا للفترة المقبلة قبل مباراتىّ توجو، وسيتم حسم السيناريو النهائى عقب وضوح الرؤية بشأن موقف الأهلى والزمالك من المباراة النهائية لدورى الأبطال.
على صعيد متصل، كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفنى للفراعنة طلب مواجهة توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا باستاد القاهرة الدولى. وقال بركات فى تصريحات صحفية، إن الجهاز الفنى ينتظر موافقة الأمن، وأن المنتخب سيسافر بعدها إلى توجو لخوض لقاء العودة بطائرة خاصة. ويلتقى المنتخب مع توجو فى فترة التوقف الدولى من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا مع حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب أمس لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراتى المنتخب أمام توجو وعرض البدرى طلباته قبل المعسكر المقبل، وتلقى وعودا من اللجنة الخماسية بتوفير كل الدعم له لتحقيق الفوز فى المباراتين وتصدر المجموعة بالتصفيات الافريقية.
وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فى التنسيق لسفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى إلى توجو بطائرة خاصة لمواجهتها فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ آلتى تستضيفها الكاميرون، ويواجه منتخب مصر منتخب توجو فى الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من ٩ الى ١٧ نوفمبر وحدد المنتخب المصرى يوم ١٢موعدا المباراة على أن يحدد منتخب توجو موعد مباراته أحد أيام 15 أو 16 أو 17 نوفمبر .
ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تحديد موقف تواجد الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب فى مباراة توجو والتى لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.
وعلم الخليج 365 أن هناك اتجاها قويا بتواجد أعداد قليلة من الجماهيو لا يتخطى 2000 الى ثلاثة آلاف مشجع فى المباراة وتوزيعهم على مدرجات الاستاد الذى سيستضيف مباراة المنتخب و توجو، والأقرب هو استاد القاهرة، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب الى جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.
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