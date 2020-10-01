شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يطالب لجنة المسابقات بإعادة النظر فى مواعيد مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للإسماعيلى، لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإعادة النظر فى جدول مباريات الدورى، مؤكداً أن ضغط المباريات بهذه الطريقة يؤثر بطريقة سلبية للغاية على كل الأندية، ويكون سبباً فى تراجع النتائج بصورة كبيرة. ويختتم فريق الإسماعيلى استعداداته اليوم لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية بالجولة الـ"31" لمسابقة الدورى العام.

ويستعيد الإسماعيلى جهود الثلاثى همام طارق ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى مواجهة بعد غيابهم عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز، والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 29 للمسابقة، وحقق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدورى المصري، وسجل أحمد مدبولى هدف الإسماعيلى الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الثاني.

وفى المقابل يغيب محمد عمار لاعب الإسماعيلى عن فريقه فى مواجهة سموحة المقبلة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش.

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من جهته أكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، أن الفوز على طلائع الجيش كان مهمًا وضروريًا وجاء فى وقته، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذى سيسهم فى عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التى سيطرت عليهم مؤخرًا، وأضاف المهندس إبراهيم عثمان: "سأقوم بمضاعفة مكافأت الفوز بداية من لقاء الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات".

وتابع: "أود أن أشكر جميع نجوم الإسماعيلى والجماهير المساندة لوقوفهم بجانب لاعبى الفريق من أجل تخطى تلك المرحلة سريعًا، واختتم حديثه: "كلى ثقة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى تقديم عروض باسم النادى الإسماعيلى وجماهيره العريضة".

وكان ”الخليج 365” قد أكد قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى.