شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه "بطل قصة الكفاح" من شوارع كفر الشيخ إلى ملاعب الإنجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد محمود تريزيجيه من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لكأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا بعد غياب دام 28 عاماً.

محمود تريزيجيه تربى على حب كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات فكان دائم ممارسة كرة القدم فى شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ومع بداية تألق الناشئ داخل أكاديمية النادى الأهلى، تعرض لصدمة قوية بعد وفاة والده وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه قد أوصاه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم على الرغم أنه كان الأصغر سناً بين أشقائه، قائلاً له "أنت اللى هتسكن أخواتك فى عماير".

وقدم تريزيجيه مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى أُقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين، رغم خروج الفراعنة من دور الـ16، ومن قبلها تألقه فى كأس الأمم الافريقية التى أقيمت بالجابون فلقد شارك مع الفراعنة بمباريات متميزة دفعت الفراعنة للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وتمكّن من تحقيق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر، بجانب التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين.

وعلى مستوى الأندية، فقد بدأ تريزيجيه مسيرته الكروية باللعب فى النادى الأهلى فى سن الـ18 عامًا، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، ومن ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي، ومنها إلى أستون فيلا الإنجليزي، فى صيف 2019، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

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وبالنظر إلى أرقام تريزيجيه فى موسمه الأول مع ناديه السابق قاسم باشا، فإنه كان هدّاف الفريق بجميع البطولات برصيد 16 هدفًا، والهدّاف فى الدورى التركى برصيد 13 هدفًا وصنع 7 آخرين، كما توّج بلقب أفضل لاعب فى الدورى من قِبل موقع "هوسكورد" العالمي، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وفى موسمه الثانى مع قاسم باشا، فإن تريزيجيه تم اختياره فى التشكيل المثالى بالدورى التركى لموسم 2018– 2019، من قِبل الاتحاد التركى لكرة القدم، لينتقل بعد ذلك إلى أستون فيلا مقابل 9 ملايين جنيه إسترلينى الصيف الماضى ويستطيع بأهدافه الحاسمة من إنقاذ فريقه من الهبوط للقسم الثانى فى موسمه الأول معهم.

وحاليًا، يواصل تألقه رفقة ناديه الجديد أستون فيلا، ليحظى بإشادة الجميع، بعد صناعته للأهداف ولمساته الساحرة.

وتمكن تريزيجيه من المشاركة فى كأس العالم للشباب بتركيا كما توج بجائزة أفضل لاعب صاعد فى مصر مرتين عامى 2013 و 2014 كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى التركى بموسمه الأول هناك كما اختير بالتشكيل المثالى للدورى التركى بثانى مواسمه ووصل مع فريقه لنهائى كأس إنجلترا، وحصد لقب ثالث أسرع لاعب فى الدورى الانجليزى بأول مواسمه هناك وأستطاع المشاركة فى يوربا ليج.