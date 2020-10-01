شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يهاجم ندالة فايلر ويكشف رفض جوزيه خلافة حسن شحاتة مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، "العنجهية" التى تعامل بها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى مشهد ختام مسيرته، على حد وصفه، وقال أيمن يونس فى برنامجه الإذاعى الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فايلر عايش فى مصر بياكل من خيرها وبيقود واحد من أكبر فرقها وفى الآخر عايز يمشى وميقولش شكراً للبلد دى، للناس اللى عاملته أحسن معاملة، المفروض كان يقول شكراً معلش أنا ندل سامحونى ."

وأضاف أيمن يونس، "ليه فايلر ميقدرش مصر ويحترم الأهلى والوقت اللى قضاه هنا، شعرنا أن هناك شوكة فى رقبته، الفنان نبيل الحلفاوى اتهمنى بالقسوة فى وصف تصرفات فايلر وانسحابه من المؤتمر بالأمس وبقوله فين القسوة دى، فايلر تعامل معنا بقلة احترام ."

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وعن فايلر وكارتيرون قال أيمن يونس، "عودتهم لمصر أو لأى فريق فى الوطن العربى مجدداً بمثابة جريمة، لاسيما أن طريقة فايلر فى الرحيل عن الأهلى شهدت سقوطاً غير عادى فى امتحان الخروج من القلعة الحمراء وترك ذكرى مميزة، كما سقط كارتيرون وفضل الأموال وترك الزمالك فى ظروف صعبة وتصرفات لا تمت للاحترافية بصلة ".

وتابع أيمن يونس:" على فكرة ياجماعة بفكركم أن الاحتراف أخلاق واسألوا مانويل جوزيه الذى تلقى عرضاً من اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر بعد فوز حسن شحاتة ببطولة كأس الأمم الأفريقية ووقتها قال لمفاوضيه "عيب الراجل بطل أفريقيا وماشى كويس"، لازم نفتكر أخلاق واحتراف جوزيه وحبه وعشقه لمصر ."

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعا طارئا صباح اليوم الخميس، لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى أنتهت مهمته مع القلعة الحمراء رسمياً أمس بإنتهاء مباراة الترسانة بدور الـ16 لكاس مصر، وحسم مسئولو الاهلى الجدل بالنسبة للمدير الفنى الجديد الذى سيتولى مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلى التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.