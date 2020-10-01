وزارة الرياضة تنظم ماراثون دراجات غداً احتفالاً بانتصارات أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة غداً الجمعة ماراثون للدراجات الهوائية والنارية إحتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينطلق الماراثون في تمام الساعة 8:00 صباحاً، من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وينتهي أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، وتوجه وزارة الشباب والرياضة دعوة عامة لكل ممارسي رياضة الدراجات الهوائية والنارية للمشاركة في الماراثون بدراجاتهم على أن يكون التواجد أمام المتحف المصري القديم في تمام الساعه 700 صباحاً.

من ناحية أخرى وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على إقامة "دورى التميز" لتقييم أداء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ومديريات الشباب والرياضة للعام المالى الحالى 2020-2021، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة فى نسخته الثانية؛ للارتقاء بمستوى الأداء فى العمل من خلال دعم روح التنافس بين مختلف الإدارات المركزية بالوزارة، ومديريات ومراكز الشباب فى سياق تطوير العمل المؤسسي.

وأكد الدكتور أشرف صبحى الحرص على تقييم الأداء داخل بيئة العمل كأحد أساسيات التطور الإدارى الذى يؤدى لمعرفة نقاط القوة، والعمل على تدعيم نقاط الضعف داخل المؤسسة بما يساهم فى تحقيق استراتيجية ورؤية الوزارة على أكمل وجه، والأهداف المرجوة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.