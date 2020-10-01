شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدى قبل صدام الليلة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس مباريات الجولة رقم 31 للدوري الممتاز بلقاء يجمع بين الجونة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة أمام طنطا صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة ويقام اللقاء على ملعب خالد بشارة بالغردقة تحت إدارة الحكم الدولي محمد معروف، أما في تمام الثامنة فيشهد ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية لقاء هام بين المصري والزمالك بصافرة الحكم الدولي أمين عمر، ونستعرض موقف طرفي هذا اللقاء في الموسم الحالي وتاريخ المواجهات بينهما على النحو التالي:



1- يدخل المصري هذا اللقاء وفي رصيده 33 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 11 مرة وسجل 26 هدفاً وعليه 31 هدفاً.



2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 30 مباراة تفوق في 18 وتعادل في 7 وخسر 5 وأحرز 44 هدفاً مقابل 25 في شباكه.



3- حقق المصري فوز ثمين على أسوان في الجولة السابقة بهدف عمر كمال عبد الواحد.



4- تفوق الزمالك بصعوبة بالغة على الجونة (4 – 3) في الجولة رقم 30 بعد أن ظل متعادلاً حتى الوقت بدل الضائع.



5- مصطفى محمد ومحمود علاء في صدارة هدافي الزمالك هذا الموسم برصيد 9 أهداف لكلاً منهما.



6- أحمد ياسر والفلسطيني محمود وادي والبوركيني سادو سانبوري في صدارة هدافي المصري برصيد 4 أهداف لكل لاعب.



7- يقود البرتغالي جايمي باتشيكو الزمالك في هذا اللقاء لأول مرة بعد أن تولى المسئولية مؤخراً خلفاً للمدرب المؤقت طارق يحيى الذي تولى المهمة في لقاءات أسوان وطنطا والجونة.



8- تعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي ’ ونجح في الحصول على 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين.

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9- 117 مباراة جمعت الطرفين في مسابقة الدوري، فاز المصري في 20 مباراة وسجل 85 هدفاً مقابل 69 انتصار و190 هدفاً للزمالك، وتعادلا 28 مرة.



10- اول مباراة بين الفريقين كانت في الجولة الأولى موسم 1948 – 1949، وفاز الزمالك (5 – 1) للفائز محمد أمين وسعد رستم (ثلاثية) وعبد الكريم صقر فيما سجل للخاسر الهداف الشهير السيد الضظوي.



11- في أخر لقاء بينهما تفوق الزمالك بهدف محمود علاء بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم في أول لقاء بعد توقف كورونا وأقيم اللقاء بتاريخ السادس من أغسطس الماضي.



12- حقق الزمالك أكبر فوز على المصري بنتيجة (6 – 0) بالجولة الثانية موسم 1965- 1966 وسجل له عبد الكريم الجوهري وحمادة إمام (هدفين) وفاروق السيد ونبيل نصير ويكن حسين.



13 - أكبر فوز للمصري على الزمالك كان (4 – 1) في الدور الأول موسم 1952 – 1953 وأحرز له الشربيني ومحمد لهيطة والسيد الضظوي (هدفين) فيما أحرز علاء الحامولي هدف الزمالك الوحيد من ضربة جزاء.



14- حمادة إمام الهداف الأول للزمالك في مواجهات المصري مناصفة مع علي خليل برصيد 11 هدفاً لكلاً منهما.