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محمد شكرى ظهير أيسر الأهلى الصاعد يحتفل بأول مباراة مع القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد شكرى، ظهير أيسر فريق النادى الأهلى الصاعد، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع الفريق الأول للقلعة الحمراء، وذلك خلال مباراة الترسانة، التى أقيمت مساء، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز الأهلى على الشواكيش، بهدفين مقابل هدف.

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ونشر شكرى، عبر حسابه على انستجرام، صورا له من المباراة، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. اول ماتش ليا مع النادى الأهى".

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وخطف الأهلى "تأشيرة" دور الثمانية بكأس مصر، بأقل مجهود وأداء متواضع، بالفوز على الترسانة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بإستاد الاهلى بمدينة السلام فى دور الـ16 للكأس، سجل ثنائية الاهلى أجاى فيما سجل إبراهيم منصور هدف الترسانة الوحيد.

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ولم يقدم الأهلى الأداء المُنتظر منه أمام الشواكيش رغم أن المارد الأحمر لعب المباراة بتشكيلة أغلبها من العناصر الأساسية ونجوم الصف الأول أمثال أحمد فتحى وحمدى فتحى وأليو ديانج وأليو بادجى ومروان محسن وقفشة واجاى وحسين الشحات ولم يغب عن التشكيل الأساسى سوى الحارس محمد الشناوى، حيث دفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالحارس الصاعد مصطفى شوبير، وفى الشوط الثانى دفع فايلر بالصاعد محمد شكرى بدلاً من بادجى ثم شارك محمد فخرى بدلاً من قفشة وحاول الاهلى تسجيل هدف ثالث كما حاول الترسانة إدراك التعادل لكن دون جدوى، لينتهى اللقاء بفوز الاهلى بهدفين لهدف.

 

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