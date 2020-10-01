استمرار ميشيل يانكون.. تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الإبقاء على ثلاثة وجوه قديمة في الجهاز الفني الجديد للفريق والذي سيقوده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

إدارة الأهلي أعلنت، اليوم الخميس، تعيين موسيماني (56 عامًا) قيادة الأهلي لمدة موسمين ليكون بديلاً للسويسري رينيه فايلر. (طالع التفاصيل)

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأهلي، فإن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على سيد عبد الحفيظ كمديرًا للكرة، واستمرار مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون.

إدارة الأهلي قررت أيضًا استمرار سامي قمصان في منصبه كمدربًا مساعدًا، حيث تواجد الثلاثي في الجهاز الفني السابق بقيادة رينيه فايلر.

Advertisements

ومن المقرر أن ينضم في الجهاز المعاون مدربًا عامًا ومعد بدني ومحلل أداء بحسب ما جاء في بيان الأهلي.

ورحل موسيماني عن قيادة فريق صنداونز الجنوب أفريقي أمس الأربعاء بصورة رسمية بعدما قاد الفريق الملقب بـ"البرازيليين" ببطولة الدوري في 5 سنوات إلى جانب الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي وتحديدًا في نسخة (2016) على حساب الزمالك.

موسيماني سيكون أمامه عدة تحديات مع الأهلي حيث يأتي على رأسها المنافسة على مسابقة دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي في 18 من الشهر الجاري على أن تقام مباراة الإياب في 24 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن موسيماني سيقود مران الأهلي للمرة الأولى غدًا الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة يوم الأحد المقبل من خلال مواجهة فريق المقاولون العرب ضمن حسابات الأسبوع الـ31 من مسابقة دوري we المصري.