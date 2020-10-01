رسميا .. الأهلي يعلن رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق صنداونز الجنوب أفريقي لخلافة السويسري رينيه فايلر.

وقال بيان صادر عن النادي الأهلي بعد اجتماع مجلس إدارته إنه تم إنهاء التعاقد مع فايلر نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة.

وأضاف البيان أن الأهلي قرر التعاقد مع موسيماني لمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء .

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وقال مصدر في الأهلي في تصريحات سابقة لمصراوي إن الجهاز المساعد لموسيماني مكون من : رولاني موكوينا المدرب المساعد وكابيلو رانجوانا مخطط الأحمال وموسي ماتلابا محلل الأداء الفني .

وقرر مجلس إدارة الأهلي الإبقاء على البلجيكي ميشيل يانكون في منصب مدرب الحراس وسامي قمصان في منصب المدرب وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

ومن المقرر تقديم موسيماني وجهازه المساعد إلي وسائل الإعلام غداً الجمعة ثم يقود الجنوب أفريقي تدريبات الأهلي.