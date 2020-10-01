بالفيديو .. هدف صندوانز في برشلونة الذي تباهى به موسيماني أمام متعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أشاد عماد متعب قائد الأهلي ونجمه السابق بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني المنتظر للأهلي ووصفه بـ "المدرب العالمي" في إشابرة إلى مستوى صنداونز النادي السابق للمدرب الجنوب أفريقي.

واقترب موسيماني من قيادة الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر حيث لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وكشف متعب لقناة "أون سبورت" حديث جمعه بموسيماني أثناء تحليل الثنائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019 على قناة "تايم سبورت".

وقال متعب " موسيماني أخبرني إنه يريد تدريب الأهلي وهو جدير بذلك".

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وأضاف " موسيماني مدرب عالمي يقدم كرة عالمية لقد أطلعني على هدف سجله فريقه في مباراة ودية ضد برشلونة تناقل فريقه فيه الكرة بداية من حارس المرمي حتى تسجل الهدف دون أن يلمس لاعبي الفريق الكتالوني للكرة".

وواجه برشلونة صندوانز في الـ 16 من مايو 2018 بمناسبة احتفال الاتحاد الجنوب أفريقى بمئوية ميلاد الزعيم نيلسون مانديلا.

وحضر الفريق الكتالوني إلى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج بكامل نجومه وعلى رأسهم الأرجتيني ليونيل ميسي في المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني 3-1.

ولكن نجوم مدرب الأهلي الجديد سجلوا هدفاً رائعاً تناقلوا فيه الكرة بنفس أسلوب برشلونة "تيكي تاكا" بتوقع صانع الألعاب فيلاكازى .