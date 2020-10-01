"ممثل للفيفا ورئيس اتحاد الدودج بول".. من هو كاتم اسرار "فايلر" الذي اقترب من البقاء في الأهلي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
اقترب عمر محب مترجم السويسري رينيه فايلر من البقاء في منصبه في النادي الأهلي على الرغم من رحيل مدرب النادي الأحمر ومغادرته القاهرة.
وقرر الأهلي إنهاء مشوار مدربه السويسري في فترة السماح التي تبدأ اليوم، الأول من أكتوبر بعد خلافات بين الجانبين على تمديد العقد حتى نهاية بطولة أفريقيا.
وتعاقد الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادته الفريق مع جهاز معاون مكون من: رولاني موكوينا المدرب المساعد وكابيلو رانجوانا مخطط الأحمال وموسي ماتلابا محلل الأداء الفني على أن يبقى البلجيكي ميشيل يانكون.
ويتحدث الجهاز الفني الجديد للأهلي اللغة الإنجليزية فيما يتحدث مدرب الحراس اللغنة الفرنسية وهو ما يعزز فرص محب للبقاء فضلاً عن اقتناع لجنة التخطيط بدوره مع الفريق.
فمن هو محب؟
1- مواليد الـ 21 من مارس
2- بدأ العمل فى مؤسسة الأهرام كصحفي واستمر للعمل لمدة 12 عام فى الصحافة.
3- فى عام 1999 بدأ مشواره فى الترجمة بالعمل مع الفرنسي جيرار جيلي مدرب المنتخب المصري الأسبق.
4- يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية.
5- عمل لمدة 12 عام كمدير عام مساعد مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم في دول شمال شرق أفريقيا مع دكتور طه إسماعيل وكان يشغل منصب المساعد الإداري له في الفترة من 2002 وحتى 2010 .
6- اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليمثله في مصر في المراقبة والإشراف على دبلوم الإدارة الرياضية مصر التى ينظمها الفيفا بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية بجامعة القاهرة.
7- عمل مترجماً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي في ثاني تجاربه مع الترجمة
8- يشغل منصب رئيس اتحاد "الدودج بول" التى تعني "الكرة الخادعة" وهي رياضة كرة اليد ولكن من نوع مختلف، ويشارك فيه مجموعة من اللاعبين لرمي الكرة بقوة في جسد اللاعب ، لكي يربح المباراة.
1- مواليد الـ 21 من مارس
2- بدأ العمل فى مؤسسة الأهرام كصحفي واستمر للعمل لمدة 12 عام فى الصحافة.
3- فى عام 1999 بدأ مشواره فى الترجمة بالعمل مع الفرنسي جيرار جيلي مدرب المنتخب المصري الأسبق.
4- يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية.
5- عمل لمدة 12 عام كمدير عام مساعد مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم في دول شمال شرق أفريقيا مع دكتور طه إسماعيل وكان يشغل منصب المساعد الإداري له في الفترة من 2002 وحتى 2010 .
6- اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليمثله في مصر في المراقبة والإشراف على دبلوم الإدارة الرياضية مصر التى ينظمها الفيفا بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية بجامعة القاهرة.
7- عمل مترجماً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي في ثاني تجاربه مع الترجمة
8- يشغل منصب رئيس اتحاد "الدودج بول" التى تعني "الكرة الخادعة" وهي رياضة كرة اليد ولكن من نوع مختلف، ويشارك فيه مجموعة من اللاعبين لرمي الكرة بقوة في جسد اللاعب ، لكي يربح المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر "ممثل للفيفا ورئيس اتحاد الدودج بول".. من هو كاتم اسرار "فايلر" الذي اقترب من البقاء في الأهلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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