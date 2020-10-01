تقرير.. هل يرد موسيماني على فايلر من بوابة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صحيح أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي استطاع الثأر للقلعة الحمراء من فريق صنداونز بعد التغلب على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في النسخة الحالية إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الملقب بـ"البرازيليين" كان له رأي آخر.

موسيماني في الموسم الماضي حقق نتيجة تاريخية مع صنداونز أمام الأهلي فنتيجة الذهاب بدور الثمانية حسمها أبطال جنوب أفريقيا بخمسة أهداف دون رد لتصنف بالنتيجة الأثقل في تاريخ القلعة الحمراء بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

لكن في الموسم الحالي عاد من جديد الأهلي ليواجه صنداونز في نفس الدور ليحسم الفريق الأحمر النتيجة لصالحه بالفوز بهدفين دون رد، في المقابل انتهت موقعة الإياب بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء أقيم في السابع من مارس الماضي.

- غضب موسيماني:

عقب نتيجة مباراة الإياب وجه بيتسو موسيماني عدة انتقادات ضد الأهلي بداية من حارسه محمد الشناوي والذي اتهمه المدير الفني الجنوب أفريقي بإهدار الوقت.

موسيماني قال في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي :"أنا حزين لأن حارس الأهلي كان يهدر الوقت، لكن هناك أشياء لا يمكن أن نغيرها فنحن في إفريقيا ولسنا في أوروبا".

وتابع :"بالطبع السيد رينيه فايلر لم يكن سعيدًا بما حدث خلال المباراة".

هذه التصريحات تجاه الأهلي ليست الأولى من قبل موسيماني ليعود مجددًا عقب خروجه الأفريقي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1".

صاحب الـ56 عامًا، قال إن نتيجة فريقه أمام الأهلي والتي تحققت في الموسم الماضي لم تساعده في التأهل إلى المربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع :"أنا لم أتوقع الخسارة من الأهلي وتحديدًا في القاهرة".

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وواصل :"إذا سألنا رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن وجهة نظره حول مباراته أمامنا فلن يتوقع الفوز، لكن نتيجة الموسم الماضي لم تساعدنا أمام كبرياء الأهلي".

وأنهى :"رغم الخسارة من الأهلي في مصر إلا أننا حاولنا في الإياب لكن شعرنا بالاحباط بعد الهدف الذي تلقيناه، لكن قاتلنا للنهاية".

- الفرصة تأتي للرد:

بعد 382 يومًا قاد من خلالها السويسري رينيه فايلر الأهلي انتهت العلاقة بين الطرفين، إلا أن هذه الفترة شهدت حصول الفريق الأحمر على لقبي السوبر والدوري إلى جانب الوصول لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رحيل فايلر عن الأهلي جعلت الإدارة الحمراء تدخل في مفاوضات مع بيتسو موسيماني في ظل الخبرة التي اكتسبها من خلال قيادته لمنتخب جنوب أفريقيا إلى جانب المحطة الأبرز مع صنداونز والذي قاده نحو لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة (2016) للمرة الأولى في تاريخ النادي والذي جاء على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

موسيماني أمامه الآن الفرصة للرد بعد انتقاداته لطريقة أداء الأهلي في مباراة الإياب خلال ولاية فايلر، فالمدير الفني الجنوب أفريقي سيكون أمامه مهمة قيادة بطل مصر في مسابقة دوري الأبطال من خلال مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دور الأربعة.

ويمتلك موسيماني تجارب أمام الوداد سلبية حيث واجه بطل المغرب في آخر ثلاث نسخ من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كانت البداية في 2017 والخروج من دور الثمانية بركلات الترجيح، ثم الخروج في دور المجموعات بالنسخة التالية.

وكانت آخر المواجهات في النسخة الماضية وتحديدًا في دور نصف النهائي حيث تغلب الوداد في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1) قبل التعادل في جنوب أفريقيا سلبيًا في الإياب.

ويسعى موسيماني والذي أصبح على أعتاب تدريب الأهلي إلى قيادة الفريق لتحقيق اللقب القاري التاسع في تاريخ النادي الأحمر والغائب عن خزائن النادي منذ نسخة (2013) وتحديدًا عقب الفوز على أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين.

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