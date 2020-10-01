صفقة دفاعية وسيرينو.. كيف يفكر موسيماني في حالة تدريب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقترب بيتسو موسيماني مدرب صنداونز الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق الجنوب أفريقي من تولي المهمة الفنية للنادي الأهلي.

وكان موسيماني قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الأربعاء، أعلن خلاله نهاية علاقته بنادي صنداونز بعد ما يقرب من 8 سنوات قضاها بين جدران النادي الجنوب أفريقي وحقق خلالهم 11 بطولة.

من جانبها، أكدت إدارة نادي صنداونز هي الأخرى في بيان رسمي، أن موسيماني رحل عن تدريب الفريق لتولي "نادي مصري كبير" دون ذكر اسم الفريق.

بحسب ما أكدته مصادر خاصة لمصراوي، أمس الأربعاء، فإن موسيماني اقترب من قيادة فريق الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية، قالت في تقرير لها اليوم الخميس، إنه في حالة انتقال موسيماني لتدريب الأهلي فإنه من المتوقع أن يحاول ضم 3 لاعبين إلى صفوف الفريق الأحمر.

من بين الثلاثة لاعبين، الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صنداونز، والذي حاول الأهلي في وقت سابق التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأحمر.

مصدر لمصراوي، أكد في تصريحات خاصة، أن موسيماني وعد إدارة النادي الأهلي خلال المفاوضات بمحاولة التعاقد مع سيرينو.

اللاعب الأوروجوياني قدم موسمًا رائعًا مع صنداونز، حيث كان له دور رئيسي في مسيرة الفريق التي حققت الثلاثية المحلية هذا الموسم.

وقالت "citizen"، إن البالغ من العمر 29 عامًا، لديه طموح كبير، مضيفة أنه يثق كثيرًا في موسيماني الذي كان له دور فعّال في إحضاره إلى صنداونز في يناير 2018.

سيرينو، انتقل إلى صفوف صنداونز خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 17/18 قادمًا من بوليفار البوليفي، ونجح صاحب الـ29 عامًا في المشاركة بالقميص الأصفر خلال 99 مباراة في مختلف البطولات (سجل 24 هدفًا وصنع 29 تمريرة ناجحة).

لاعب آخر، قد يحاول المدرب الجنوب أفريقي التعاقد معه في صفوف الأهلي وهو ريفالدو كويتزي.

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كويتزي انضم إلى صفوف صنداونز مطلع موسم 17/18 قادمًا من آياكس كيب تاون.

البالغ من العمر 23 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع وخط الوسط المدافع، وشارك في 19 مباراة بقميبص صنداونز خلال الموسم الماضي في مختلف البطولات.

كويتزي كان قريبًا من الانضمام إلى جلاسكو سيلتك عام 2017 قبل أن تتسبب إصابته في الركبة في انتقاله إلى صندوانز.

الفريق الجنوب أفريقي ساعد اللاعب على إحياء مسيرته الكروية، وبات له دور بارز في انتصارات الفريق بين عامي 2018 و2020.

سبق لموسيماني وأشاد بالبالغ من العمر 23 عامًا وقال: "كويتزي لاعب جيد، لكنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وأضاف: "إنه يجيد التمرير بالقدم اليمنى واليسرى، كما أنه مميز في ضربات الرأس".

اللاعب الثالث الذي أشارت له صحيفة "سيتيزن" هو الجنوب أفريقي موتجيكا ماديشا الذي يجيد اللعب في 3 مراكز مختلفة هي (قلب الدفاع، الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع).

انتقل ماديشا إلى صفوف صنداونز مطلع موسم 15/16 قادمًا من هايلاندز بارك الجنوب أفريقي.

ماديشا يبلغ من العمر 25 عامًا، وشارك خلال الموسم الماضي مع فريقه خلال 46 مباراة في مختلف البطولات (سجل 3 أهداف وصنع تمريرة واحدة).

أظهر موسيماني إيمانه وثقته الكاملة في ماديشا، وقال: "ماديشا لاعب جيد، من المهم بالنسبة لنا كمدربين أن نبني ثقة اللاعبين، ليس فقط للاعب نفسه ولكن للاعبين الآخرين، علينا دعمهم عندما يخطئون، بعد أن قاموا بعمل جيد."