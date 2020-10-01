اليوم.. الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة سموحة

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره فريق سموحة غدًا ببطلوة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، أمس الأربعاء، على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

بدأ عثمان الاجتماع لللاعبين قائلًا: "أنتم لاعبون على مستوى عالٍ، أنتظر منكم الكثير من أجل تخطى

تلك المرحلة الصعبة".

وواصل: "الفرصة ستكون لمن يستحقها ويجب على الجميع بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قميص النادى الغالي، الموضوع يحتاج لتصفية النوايا، وأن يعى كل لاعب قيمة وحجم النادى الذى تعشقه جموع كبيرة من الجماهير".

واستكمل حديثه: "الفترة الحالية تحتاج لمجهود مضاعف وتكاتف الجهود خلف

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الفريق، جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء، سيحصلون على مكافآت من أجل تعميم مبدأ المساواة".

واسترسل: "مواجهة سموحة صعبة للغاية، أتمنى منكم استمرار الروح والأداء اللذين ظهرا فى اللقاء الماضى من أجل استمرار مسيرة الانتصارات".

واختتم قائلًا: "سنتعاهد جميعًا على التعامل فى المباريات المقبلة باعتبارها لقاءات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين".

من جانبه، قدم عمر الوحش قائد الفريق، الشكر للمهندس إبراهيم عثمان على دعمه اللا محدود للفريق ومؤكدًا أن الجميع سيقاتل بغية إسعاد الجماهير.