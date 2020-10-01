رئيس الإسماعيلي يجتمع بالبرازيلي ريكاردو ويؤكد ثقته في قدراته

عُقد اجتماع بين المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والبرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للفريق الأول، قبل المران. يستعد الفريق لمواجهة سموحة غدًا الجمعة على ملعب الإسماعيلية فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 لبطولة الدورى الممتاز. الجمعة على ملعب الإسماعيلية فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 لبطولة الدورى الممتاز. وأكد عثمان للمدرب البرازيلى ثقته التامة فى قدراته على إعادة هيبة الفريق فى الملعب وعودة الكرة الجميلة للفريق، فضلًا عن تحسن النتائج رغم ضغط المباريات. قدراته على إعادة هيبة الفريق فى الملعب وعودة الكرة الجميلة للفريق، فضلًا عن تحسن النتائج رغم ضغط المباريات. يذكر أن ريكاردو عاد أخيرًا لتدريب الفريق فى ولاية ثالثة سعيًا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح.

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