اليوم.. 6 لقاءات نارية بدوري القسم الثاني في مجموعة الصعيد

تنطلق مواجهات الجولة العشرين من عمر منافسات مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد عصر اليوم الخميس. وتقام اليوم 6 مباريات بمجموعة الصعيد وتنطلق جميعهم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. يواجه بنى سويف صاحب صدارة مجموعة الصعيد نظيره تليفونات بنى سويف: يدخل بنى سويف اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق التليفونات المركز الثامن برصيد 23 نقطة. يستضيف ستاد الألومنيوم فريق شبان قنا أمام نظيرة نادي الألومنيوم الرياضي: يدخل الألومنيوم المباراة وهو محتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد 32 نقطة. المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد 32 نقطة. يستضيف فريق سوهاج نظيره فريق طهطا: يدخل فريق سوهاج المباراة وهو محتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق طهطا مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة. يواجه فريق البنك الأهلي نظيره فريق المنيا باستاد جامعة المنيا: يدخل فريق المنيا المباراة اليوم محتلًا المركز السابع برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 39 نقطة. فريق البنك الأهلي المركز الثانى برصيد 39 نقطة. يلتقي فريق بترول أسيوط بنظيره فريق الفيوم: يحتل فريق بترول أسيوط المركز الخامس برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق الفيوم المركز العاشر برصيد 18 نقطة. الإعلامين نظيره فريق ديروط: Advertisements يحتل فريق الإعلاميين المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ديروط المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة. ترتيب المجموعة الأولى "ترتيب مجموعة الصعيد": 1- بنى سويف 41 نقطة 2- البنك الأهلي 39 نقطة 3- الألومنيوم 36 نقطة 4- شبان قنا 32 نقطة 5- البترول 28 نقطة 6- سوهاج 26 نقطة 7- المنيا 25 نقطة 8- التليفونات 23 نقطة 9- الإعلاميين 19 نقطة 10- الفيوم 18 نقطة 11-ديروط12 نقطة 12- طهطا 12 نقطة

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