فايلر يُفجر مفاجأة في أزمة رحيله عن الأهلي

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مفاجأة حول أزمة رحيله عن النادي الأهلي.

تحدث فايلر عن كواليس رحيله، حيث قال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم

سبورت: "أنا من قمت بفسخ التعاقد، ولم أنتظر الإقالة من الأهلي، حزنت بشدة من أشخاص قاموا بسبي عبر الهاتف خلال الأسابيع الماضية وفوجئت برسائلهم".

وأضاف: "كنت أنوي العودة للقاهرة يوم الأحد بعد زيارة أسرتي، ولكنني فسخت تعاقدي في النهاية بعد أمور مستجدة عدة وأنا حزين بشدة لمغادرة الأهلي، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي الرحيل ولكن ما حدث من الإدارة أخيرًا كان سببًا كافيًا لاتخاذ قرار الرحيل.