وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج مشوارى لتنمية المهارات بمراكز شباب محافظة الغربية

في إطار موافقة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التعاون مع منظمة اليونيسيف، تواصل الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب تنفيذ برنامج "مشوارى" لتنمية مهارات الشباب بمراكز شباب

محافظة الغربية.

انطلقت فعاليات البرنامج أمس الأربعاء الموافق 30 سبتمبر بمركز شباب محلة بشر، بإدارة شباب شبراخيت، وقام بالتدريب مدرب صفوت حرازي عوض،

كما تم التنفيذ بمركز شباب ميت المخلص التابع لإدارة شباب زفتى وقام بالتدريب د.عبير قنبر، في حضور منسق البرنامج بالغربية أ.إيمان الراعى.

الجدير بالذكر أن فعاليات برنامج "مشوارى"سوف تستمر لمدة (٤ أشهر) بعدد (١٤ مركز إداري) و٤١ مركز شباب.