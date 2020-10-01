تنظم وزارة الشباب والرياضة، غدًا الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وينطلق الماراثون في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحًا، من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وينتهي أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات.

وتوجه وزارة الشباب والرياضة دعوة عامة لكل ممارسي

والرياضة.وينطلق الماراثون في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحًا، من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وينتهي أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات.وتوجه وزارة الشباب والرياضة دعوة عامة لكل ممارسي رياضة الدراجات الهوائية والنارية للمشاركة في الماراثون بدراجاتهم، على أن يكون التواجد أمام المتحف المصري القديم في تمام الساعه٧٠٠ صباحًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تنظم ماراثون الدراجات غدًا من أمام المتحف المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.