رئيس اتحاد الرماية المصري يتفقد ميدان الرماية الجديد بالمعادي قبل الافتتاح

تفقد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، مساء أمس الأربعاء، الاستعدادات النهائية لميدان الرماية الجديد بالمركز الأوليمبي بالمعادي قبل الافتتاح.
وتشمل الأعمال الإنشائية ميدان ضغط هواء 10م مقسمين 18 حارة،
ويقام الافتتاح بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصري للرماية ورؤساء مجالس إدارات النوادي بالأندية، ذلك ضمن الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم.
وأكد اللواء حازم حسني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بلعبة الرماية، وتسعى جاهدة لتوفير التسهيلات كافة.
وأضاف حسني، أن هذا يُعد إضافة جديدة للعبة الرماية وثمرة نجاح كبيرة تضاف ضمن نجاحات لعبة الرماية.
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