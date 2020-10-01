وزارة الشباب والرياضة تنفذ "دورى التميز" للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير العمل المؤسسي

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على إقامة "دورى التميز"، لتقييم أداء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ومديريات الشباب والرياضة للعام المالي الحالى 2020/2021، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة فى نسخته الثانية، للارتقاء بمستوى الأداء في العمل من خلال دعم روح التنافس بين مختلف الإدارات المركزية بالوزارة، ومديريات ومراكز الشباب فى سياق تطوير العمل المؤسسي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على تقييم الأداء داخل بيئة العمل كأحد أساسيات التطور الإداري الذى يؤدى إلى معرفة نقاط القوة، والعمل على تدعيم نقاط الضعف داخل المؤسسة بما يساهم فى تحقيق استراتيجية ورؤية الوزارة على أكمل وجه، والأهداف المرجوة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي|، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال وزير الشباب والرياضة: "دورى التميز سيؤدى إلى خلق بيئة عمل محفزة تشجع جميع القيادات والعاملين على بذل أقصى الجهد فى تنفيذ مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة، ويعد الدورى إضافة لأسلوب التقييم والمتابعة الذى تنتهجه الوزارة، إذ سيتم تقييم أداء الإدارات المركزية، ومديريات الشباب والرياضة وفق مجموعة من المعايير، منها قياس قدرتهم على إنجاز أداء الأعمال المكلفين بها، ومدى اعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة فى العمل، وربطها بالتحول

الرقمي، والجهود المبذولة لرفع أداء العاملين، والتعاون مع الإدارات المركزية والشراكة مع الجهات الخارجية، والمقترحات المقدمة لتطوير خطة العمل".

كما يشتمل "دورى التميز" على جائزة "الموظف المبتكر" كمكون إضافي جديد بالدورى، وتتبلور الجائزة فى أن يقوم الموظف بتقديم مقتـرح للإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بفكرة مشروع أو برنامج أو مبادرة لتطوير العمل داخل الوزارة سواءً في إدارته التي يعمل بها أو أي إدارة أخرى، ولابد من أن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ وغير مشابهة لأية برامج منفذة بالوزارة، ويتم اختيار عدد (1) موظف مبتكر من قطاع الشباب وعدد (1) موظف مبتكر من قطاع الرياضة كل 6 شهور، على أن يكون الموعد النهائي لتسليم المقترحات 30 نوفمبر 2020 للتسابق فى أول ستة شهور، والموعد النهائي لتسليم المقترحات خلال النصف الثاني من العام هو 31 مايو 2021 للتسابق فى الستة شهور التالية.

Advertisements

وتقوم الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الشباب والرياضة بإدارة "دورى التميز" من خلال تقييم ودراسة صحـة ودقة المعلومات

الواردة من الإدارات المركزية والموظفين والإشراف على المقترحات المقدمة، وتشكيل لجنة فنية لفحص المقترحات الواردة من السادة الموظفين عن مسابقة "الموظف المبتكر"، وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من قيادات الوزارة ومساعدى الوزير.

ويتم تنفيذ "دورى التميز" على أكثر من مستوى، فعلى صعيد الإدارت المركزية بوزارة الشباب والرياضة سيتم تقييم أداء الإدارات وفق معايير التقييم المحددة، واختيار أفضل مدير عام وأفضل الموظفين والفنيين والخدمات المعاونة من كل إدارة مركزية من خلال تقييم وترشيح وكلاء الوزراء لهم.

وفيما يخص تنفيذ دورى التميز بمديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب، فسيتم على مستويات تقييم الأداء لمديريات الشباب والرياضة، والإدارات داخل المديريات، والإدارات الفرعية، ومراكز الشباب بالقرى والمدن وفق حزمة من المعايير من بينها مدى المشاركة في تنفيذ خطة الوزارة، والمشروعات القومية، والمتابعة مع الإدارات المركزية لتنفيذ خططها، ومدى تنفيذ المشروعات الاستثمارية لمراكز الشباب داخل كل مديرية، وموارد تشغيل ملاعب النجيل الاصطناعي بمراكز الشباب، ومدى جذب عضويات جديدة لمراكز الشباب، وقدرة المراكز على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها.

ومن المقرر أن يتم تكريم 126 من القيادات والعاملين بمقر الوزارة على مدار العام بواقع 8 وكلاء وزارة، و34 مدير عام، و84 من الموظفين والخدمات المعاونة والموظف المبتكر، علاوة على تكريم 114 جهة وهيئة تابعة للوزارة على مدار العام بواقع 6 مديريات شباب ورياضة، و27 إدارة داخل المديريات، و27 إدارة فرعية، و27 مركز شباب مدينة، و27 مركز شباب قرية، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.