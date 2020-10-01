اللية.. أستون فيلا يواجه ستوك سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره ستوك سيتي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات دور الـ 16، من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

ويحترف ضمن صفوف أستون فيلا الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي .

ويسعى فريق أستون فيلا اليوم بقيادة محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لمواصلة انطلاقته الجيدة الموسم الجاري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل حجز البطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي .

ونجح فريق أستون فيلا في تحقيق الفوز في أول مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي

هذا الموسم الحالي المنطلق حديثًا، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مع تبقى له مباراة مؤجلة .

في المقابل يطمح فريق ستوك سيتي في تحقيق مفاجأة اليوم الخميس بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وطرد الفيلانز من البطولة المحلية ويلتقي اليوم ، ضمن منافسات الجولة ذاتها كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليفربول مع آرسنال في تمام التاسعة إلا ربع مساء.