الامارات | أندية الدرجة الأولى تخوض 5 وديات اليوم..ختام الاستعداد للموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدرجة الأولى تخوض 5 وديات اليوم..ختام الاستعداد للموسم والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم معظم الدرجة الاولى استعداداتها للموسم المقبل بخوض 5 مباريات ودية تقام عصر اليوم (الخميس) وتنطلق عند الساعة الخامسة والربع مساءا وسيلعب فيها دبا الفجيرة مع دبا الحصن، والعربي مع رديف شباب الاهلي بينما سيحل الحمرية ضيفا على الشارقة، ويلعب مسافي مع الامارات ويلعب التعاون مع العروبة فيما ينتظر مصفوت اعتماد الطرف الثاني لمباراته الودية الاخيرة.

وتأتي منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة في واجهة منافسات اندية الأولى التي ستنطلق منافسات الجولة الأولى منه في التاسع من اكتوبر الحالي.

واكد عضو مجلس ادارة دبا الفجيرة ومدير الفريق الاول جمعة العبدولي لـ"الامارات اليوم" بأن الفترة الماضية من الاستعدادات كانت كافية لانطلاق الموسم التي بلغت (60-70) يوما، وانها غطت التراجع في اللياقة البدنية التي صاحبت تعليق الانشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيدا 19)، وان عدد المباريات التي خاضتها الفرق اكثر من التي اعتادت الاندية خوضها في المواسم الماضية مستفيدة من تواجدها في معسكرات داخلية في الدولة.

وقال "جاهزون لخوض المنافسات بعد ان اثبتت الاستعدادات الماضية جاهزية الفريق وندرك ان الموسم المقبل سيكون صعبا بعد التحسن الذي طرأ على مستويات الفرق". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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