شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يغادر جنوب أفريقيا.. وداع عاطفي من الجماهير في المطار والمدرب يبكي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، بلاده دون الإفصاح عن وجهته والمنتظر أن تكون القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للمدرب على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بث مباشر أثناء تواجده في المطار إذ حاصره جمهور صن داونز لتوديعه والتقطوا معه الصور، فيما ردد بعضهم «نحن نحبك»، واحتضنه آخرين.

ومن جانبه، لم يستطع المدرب الجنوب أفريقي تمالك مشاعره ليبكي أثناء التقاطه الصور مع الجمهور.

وكان صن داونز قد أعلن، أمس الأربعاء، رحيل المدرب من أجل تولي القيادة الفنية لـ«ناد مصري كبير»، فيما كشفت التقارير الجنوب أفريقية وكذلك مصادر داخل النادي الأهلي عن توليه تدريب النادي الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي غادر القاهرة، مساء أمس، عقب نهاية مباراة الترسانة في كأس مصر.

جماهير صن داونز تودع موسيماني في المطار

جماهير صن داونز تودع موسيماني في المطار

جماهير صن داونز تودع موسيماني في المطار