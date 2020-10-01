شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهازان الفنى والإداري، أمس الأربعاء، بمعسكر الفريق ببرج العرب للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي، بالجولة الـ31 لمسابقة الدوري العام، التى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة النتائج الطيبة بحثًا عن تأمين المركز الخامس بجدول منافسات المسابقة المحلية والاقتراب من المشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل.

ويختتم، اليوم الخميس، فريق الكرة بسموحة استعداداته الفنية لمواجهة الإسماعيلى، فى تمام الثامنة من مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية، وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، قائمة سموحة التى ستخوض مواجهة الدراويش.

وقرر «سامى» اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق تحسبًا للاستعانة بأحدهم، خاصة أن الفريق سيبقى فى الإسماعيلية لخوض مواجهة الزمالك فى بطولة كأس مصر، بعدما رفض مسؤولو اللجنة الخماسية تأجيل اللقاء.

وسيخضع صلاح محسن، مهاجم سموحة، لاختبار طبى، اليوم، لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى اللقاء من عدمها بشكل نهائى، ويحتل سموحة المركز الـ6 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة.