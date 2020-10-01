شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لـ «تريزيجيه»: نجم المنتخب المصري المتألق في الملاعب الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تهنئة النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بعيد ميلاده السادس والعشرين. واقتبس الحساب الرسمي لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تصريحا قديما لتريزيجيه، قال فيه: «أحلامى مع الكرة بلا حدود!». وأضاف حساب فيفا: «عيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب المصري المتألق في الملاعب الإنجليزية محمود تريزيجيه الذي يتم عامه السادس والعشرين.. كل عام وأنت بخير كابتن محمود.. وخالص تمنياتنا لك بتحقيق أحلامك الكروية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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