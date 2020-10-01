شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل الأهلي.. تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على ضيفه الترسانة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.
بفوز الأهلي يكون قد تأهل لربع النهائي الكأس 7 فرق، وفي انتظار لقاء الزمالك أمام سموحة المقرر إقامته الاثنين المقبل، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة لهذا الدور، الذي سيشهد مواجهات نارية، جاءت كالتالي:
طلائع الجيش ضد بيراميدز.
الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب.
الأهلي ضد أبوقير للأسمدة.
نادي مصر ضد «الفائز من الزمالك وسموحة».
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