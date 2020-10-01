شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل يعلن دعمه لحملة مقاطعة تويتر بسبب دعوات العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى دعمه لحملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بسبب دعم الموقع لحملات من هدفها التحريض علي العنف والإرهاب ضد مصر.

وقال محمد أبو جبل في تصريحات خاصة: أرفض تمام المساس بأمن وسلامة الوطن، ونرفض كرياضيين أي محاولات لتشويه صورة مصر في الخارج سواء من مواقع التواصل الاجتماعي او الطابور الخامس الداخلى ، مشددا علي ان مصر تعيش فترة ازدهار واستقرار تدفع المحرضين لمحاولات زعزعة الاستقرار المصرية في الوقت الراهن.

من جانبه أكد أيضا حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك انه ضد أي محاولات او حملات تستهدف الضرر لمصر ، مضيفا ان هناك بعض المواقع والصفحات تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، في ظل التطور والتقدم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن، وهو ما يثير حقد وغيرة أعداء الوطن من الداخل والخارج.

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في نفس السياق أكد المونديالى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السابق ، أنه يرفض بشكل قاطع أي حملات أو دعوات للعنف أو التخريب كما يطالب فورا بمقاطعة أي منبر يدعو لهذه العمليات التحريضية والتخريبية، مشددا على دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وقال الغندور لـ"الخليج 365" أنه يؤيد مبادرة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التي تدعو لهذه الأفكار الهدامة وعلى رأسها موقع تويتر الذى يعتبر منبرا لهذه الدعوات رغم عدم جواز ذلك ، مشددا على أنه انه يتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعي " تويتر بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض علي العنف".

وأضاف الغندور ان كل الشعب المصري يرفض أي حملات خارجية او داخلية تهدف الي زعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التي تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع في ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.