شكرا لقرائتكم أيمن يونس يهاجم ندالة فايلر ويكشف سر رفض جوزيه خلافة حسن شحاته مع الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، العنجهية التى تعامل بها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى مشهد ختام مسيرته على حد وصفه ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الاذاعى الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" فايلر عايش فى مصر بياكل من خيرها وبيقود واحد من أكبر فرقها وفى الاخر عايز يمشى وميقولش شكراً للبلد دى ، للناس اللى عاملته أحسن معاملة ، المفروض كان يقول شكراً معلش أنا ندل سامحونى "

وتابع أيمن يونس :" ليه فايلر ميقدرش مصر ويحترم الاهلى والوقت اللى قضاه هنا ، شعرنا أن هناك شوكة فى رقبته ، الفنان نبيل الحلفاوى اتهمنى بالقسوة فى وصف تصرفات فايلر وانسحابه من المؤتمر بالامس وبقوله فين القسوة دى ، فايلر تعامل معنا بقلة احترام "

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وعن فايلر وكارتيرون قال أيمن يونس :"عودتهم لمصر أو لاى فريق فى الوطن العربى مجدداً بمثابة الجريمة لاسيما أن طريقة فايلر فى الرحيل عن الاهلى شهدت سقوط غير عادى فى امتحان الخروج من القلعة الحمراء وترك ذكرى مميزة كما سقط كارتيرون وفضل الاموال وترك الزمالك فى ظروف صعبة وتصرفات لاتمت للاحترافية بصلة "

وأكمل أيمن يونس:" على فكرة ياجماعة بفكركم أن الاحتراف أخلاق وأسألوا مانويل جوزيه الذى تلقى عرضاً من إتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر بعد فوز حسن شحاته ببطولة كأس الامم الافريقية ووقتها قال لمفاوضيه "عيب الراجل بطل افريقيا وماشى كويس" ، لازم نفتكر أخلاق واحتراف جوزيه وحبه وعشقه لمصر "

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلي اجتماعا طارئا صباح اليوم الخميس ، لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذى أنتهت مهمته مع القلعة الحمراء رسمياً أمس بإنتهاء مباراة الترسانة بدور الـ16 لكاس مصر، وحسم مسئولو الاهلي الجدل بالنسبة للمدير الفني الجديد الذى سيتولي مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلي التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.