شكرا لقرائتكم منافسة بين أبو جبل وجنش لكسب ثقة باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منافسة شديدة يشهدها مركز حراسة المرمى في الزمالك بعد تولى البرتغالى جايمى باتشيكو القيادة الفنية للفريق، حيث يسعى كل من محمد أبو جبل الحارس الأساسى للفريق للحفاظ علي مكانته التي نجح في فرضها بمستواه الثابت طوال الموسم.

في المقابل فان محمود جنش يسعى من خلال التركيز في التدريبات لكسب ثقة باتشيكو لاعادته للتشكيل الأساسي خاصة ان المدير الفني البرتغالى أكد لمعاونيه انه سيلغي سياسة الدور في مركز حراسة المرمى وسيتم الاعتماد علي حارس واحد فقط.

أصبح احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددا بعدما تمسك البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق بتواجد مصطفي محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، حيث اكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك في البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله.

وأشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

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وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى في الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فإن الجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الرجاء فى الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.

و يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا في الثامنة مساء اليوم الخميس، على فريق المصرى البورسعيدى في استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، وهي المباراة التي تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ، بينما يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.