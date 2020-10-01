شكرا لقرائتكم ريكاردو يطالب لجنة المسابقات بإعادة النظر فى مواعيد المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى ، لجنة المسابقات بإتحاد الكرة بإعادة النظر فى جدول مباريات الدوري مؤكداً أن ضغط المباريات بهذه الطريقة يؤثر بطريقة سلبية للغاية على كل الاندية ويكون سبباً فى تراجع النتائج بصورة كبيرة ، ويختتم اليوم الخميس فريق الاسماعيلى استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة غداً الجمعة على استاد الإسماعيلية بالجولة الـ"31" لمسابقة الدوري العام

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثلاثى همام طارق ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى مواجهة بعد غيابهم عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 29 للمسابقة، وحقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

فى المقابل يغيب محمد عمار لاعب الإسماعيلى عن فريقه فى مواجهة سموحة المقبلة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش.

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ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن الفوز على طلائع الجيش كان مهمًا وضروريًا وجاء في وقته، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذى سيسهم فى عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التى سيطرت عليهم مؤخرًا، وأضاف المهندس إبراهيم عثمان: "سأقوم بمضاعفة مكافأت الفوز بداية من لقاء الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات".

وتابع: "أود أن أشكر جميع نجوم الإسماعيلي والجماهير المساندة لوقوفهم بجانب لاعبى الفريق من أجل تخطى تلك المرحلة سريعًا، واختتم حديثه: "كلى ثقة في الجهاز الفني واللاعبين فى تقديم عروض باسم النادى الإسماعيلى وجماهيره العريضة".

كان "الخليج 365" قد أشار إلى قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى.