شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز تقريرا عن المعارين للمدرب الجديد موسيمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز مسئولو النادي الاهلي تقريراً خاص عن المعارين لأندية أخرى من أجل تقديمه للجنوب أفريقي بيتسمو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق من أجل البت فيه وإبداء وجهة نظره التى قد تكون سبباً في إعادة الحسابات بشأن هذا الملف الذي ناقشته لجنة التخطيط للكرة طوال الفترة الماضية وتحدثت فيه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق لكن اللجنة ترى أنه من الضروري عرض هذا الملف على المدير الفني الجديد الذي قد يكون له رأي أخر بخصوص بعض اللاعبين لاسيما وأن إدارة النادي سبق واستقرت على إعادة الثنائي محمد شريف من أنبي وأكرم توفيق من الجونة فيما مازال موقف باقي المُعارين ينتظر الحسم وقد يتسبب موسيماني في إعادة لاعبين أخرين من المُعارين ، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو الذي فسخ عقده مؤخراً مع الاتفاق السعودي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو الذى فسخ عقده مؤخراً مع الصفاقسى التونسي ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى بطولة الدورى والخامسة على التوالى، ويأتى تعيين موسمياني خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت عقلاته بالأهلي عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

ويعقد مجلس الأهلي اجتماعا حالياً لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر لرينيه فايلر، ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر.

وحسم مسئولو الأهلي الجدل بالنسبة للمدير الفني الجديد الذى سيتولي مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلي التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.

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وأغلق الأهلي صفحة فايلر تماماً بعدما رفض كافة شروط المدير الفني السويسري للبقاء شهراً حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا، وأعلن النادى أنه سيفسخ عقد فايلر فى الفترة المُحددة للفسح دون شروط جزائية من أول أكتوبر حتى العاشر من الشهر ذاته، على أن يتم التفاوض مع مدرب أجنبى آخر، وتم اختيار مدرب صن داونز والاتفاق معه على جميع التفاصيل.

ونجح مسئولو الأهلي في التعاقد مع موسيماني دون دفع أى أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيماني بفسخ عقده معه لكي يمكن له تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة طيبة مع نظرائهم في صن داونز وهو الأمر الذي سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجوياني سيرينو للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

واستقر الأهلى على تعيين رولانى موكينا مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسي ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع رينيه فايلر .

وسيسجل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذي قاد صن داونز لحصد دوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك اسمه فى سجلات تاريخ النادى الأهلى، حيث سيصبح موسيمانى صاحب أول جنسية إفريقية تتولى تدريب الأهلى فى تاريخه، فعلى مر التاريخ لم يسبق لمدرب إفريقى تولى تدريب الأهلى، فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب إفريقيا يتولى تدريب الأهلى، ويكتب اسمه بأحرف بارزة فى سجل تاريخ القلعة الحمراء