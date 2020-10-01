شكرا لقرائتكم أيمن يونس يتضامن مع مبادرة إغلاق تويتر.. ويؤكد: تموله جماعات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تضامن أيمن يونس نجم الزمالك و منتخب مصر السابق مع مبادرة غلق موقع تويتر ،في ظل سماحه بنشر التويتات و المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد مصر.
و قال أيمن يونس فى تصريح لـ الخليج 365 ، يجب غلق هذا الموقع عن مصر فى ظل الدعوة للعنف ، خاصة أن هذا يدل على تمويله من جماعات إرهابية لأغراض سياسية ، مشيرا إلى أن هذا يوضح الحقيقة التى لابد من التصدي لها حتي لا تكون هناك اثار سلبية من وراء هذه المنشورات التى لابد من محاسبة من سمح بنشرها .
ونشر موقع تويتر بعض المنشورات التي تدعو الى العنف والإرهاب ضد مصر، دون رقابة لما يتم نشره على الموقع .
تضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع التدوينات " تويتر " بسبب دعم الموقع لحملات التحريض علي العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من موقع " تويتر " وعدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادقة إلى زعزعة استقرار الوطن.
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